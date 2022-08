Extreem weer doet katoenproductie kelderen: prijzen tot 30 percent hoger

Bomen gaan massaal in overle­vings­mo­dus door droogte: weten­schaps­ex­pert Martijn Peters legt uit

Verschillende bomen verliezen momenteel al hun blaadjes, wat natuurlijk niet normaal is voor deze tijd van het jaar. Dat heeft alles te maken met de droogte. Door het droge weer gaan de bomen namelijk bladeren afstoten om uitdroging te voorkomen. Ze gaan als het ware in ‘overlevingsmodus’. “Daarnaast hebben ook niet alle bomen er last van: zo is een beuk bijvoorbeeld gevoeliger aan de droogte dan een eik”, aldus wetenschapsexpert Martijn Peters.

19 augustus