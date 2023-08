Extreem voorbereid op alles: bijna alle 5,5 miljoen Finnen vinden beschutting in imposant netwerk van 50.000 schuilkelders

De Finnen zijn extreem goed voorbereid op een eventuele Russische aanval en dat is nog een understatement. Uit een pas afgeronde inventaris blijkt dat het land over ruim 50.000 schuilkelders beschikt. Dat betekent dat bijna alle burgers beschutting zullen vinden indien nodig.

Finland, dat begin april officieel is toegetreden tot de NAVO en een grens van maar liefst 1.300 kilometer deelt met Rusland, kreeg in het verleden al af te rekenen met de ‘boze Rus’. Tijdens de ‘winteroorlog’ eind 1939 maakte een Russische invasie bijna 70.000 doden en Finland verloor toen 12 procent van haar grondgebied. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de Finnen altijd op hun hoede gebleven zijn voor hun grote buur.

Sinds het einde van de Koude Oorlog is het land als een van de weinige landen in Europa blijven investeren in defensie en in de paraatheid van de troepen. Al decennialang bereiden ze zich voor op een mogelijk nieuw conflict met Rusland.

Een schuilkelder in Rovaniemi waar nu het pretpark van de kerstman is gevestigd. © REUTERS

De Finnen hebben dus een goed ontwikkeld leger, maar daar stopt het niet. Naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne is het land begonnen met het inventariseren van alle schuilkelders, meldt ‘Reuters’. Die omvangrijke operatie is nu achter de rug. En wat blijkt? De Finse overheid heeft er 50.500 geteld. In geval van nood of een aanval kan het land ruim 4,8 miljoen van de 5,5 miljoen burgers beschermen, aldus het Finse ministerie van Binnenlandse Zaken.

In de Finse hoofdstad Helsinki kunnen alle 640.000 inwoners zelfs schuilen in een stad onder de stad met onder meer een kerk, zwembad en zelfs een hockeystadion.

Een ondergronds zwembad in Helsinki. © © Olli Häkämies, City of Helsinki media bank

Klaar voor gebruik

Het Scandinavische land heeft de bouw van schuilkelders onder flat- en kantoorgebouwen al in de jaren vijftig van de vorige eeuw verplicht gesteld, wat hun huidige hoge aantal verklaart.

Uit de recente inventaris blijkt ook dat 91 procent van de schuilkelders voldoende robuust is om een aanval met conventionele wapens te weerstaan, terwijl 83 procent eveneens uitgerust is om te schuilen voor chemische wapens of nucleaire noodsituaties.

Ondergronds een racerondje maken, in tijden van vrede kan het in Helsinki. © © Olli Häkämies, City of Helsinki media bank

De schuilplaatsen zijn uitgerust met ventilatie, versterkte deuren en stapelbedden, zoals vereist door een wet uit 2011. De meeste schuilkelders zijn meteen klaar voor gebruik, al zijn er hier en daar wat mankementen vastgesteld.

“Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat een klein aantal schuilplaatsen gebreken vertoont waardoor ze niet binnen de wettelijk vereiste 72 uur in gebruik kunnen worden genomen”, lichtte projectmanager Ira Pasi van het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag toe.

In vredestijd zijn in sommige ondergrondse bunkers zwembaden, sportcentra of - zoals in het uiterste noorden van het land - een themapark van dé Kerstman gevestigd.

De schuilkelders worden onderhouden door de eigenaars van elk gebouw en de regering heeft opgeroepen om dat nauwgezet te blijven doen.

“In de loop der decennia heeft Finland een infrastructuur voor civiele bescherming opgebouwd ter waarde van miljarden euro’s, die het waard is om goed onderhouden te worden”, besloot Pasi.