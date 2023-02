Extreem moeilijk om neer te halen: waarom ook Amerika steeds vaker spionageballonnen gebruikt

“We zitten in een nieuwe spionage­oor­log”: volgens Chi­na-ex­pert is mysterieu­ze ballon boven Amerika maar topje van de ijsberg

Amerika is in de ban van een gigantische witte spionageballon die al dagen boven hun grondgebied zweeft. Volgens China-expert Jonathan Holslag is de luchtballon slechts het topje van de ijsberg: “Het Chinese spionageverhaal is gigantisch.” En ook voor ons als klein land is dat een probleem.

16:34