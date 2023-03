Extreem dodelijke marburgvirus opgedoken in Tanzania

Wetenschap Dit mysterieu­ze en dodelijke virus kan wereldwijd bedreiging worden. Wetenschap­pers hopen diep in Afrikaanse grotten antwoorden te vinden om het te stoppen

Het is een van de meest gevreesde ziekteverwekkers ter wereld, even dodelijk en mysterieus als ebola: het marburgvirus. Veel weet de wetenschap er niet over, alleen dat de bron te vinden is bij vleermuizen die diep in de uitgestrekte grottencomplexen van het Afrikaanse land Oeganda leven. Amerikaanse onderzoekers zijn er nu heen getrokken in de hoop meer te weten te komen over de dieren en het virus. En te voorkomen dat het zich zou verspreiden.