Extreem dieet wordt veganistische influencer fataal: “Zhanna at enkel rauwe groenten en fruit, water dronk ze al zes jaar niet meer”

Een extreem dieet, dat haast uit niets anders dan rauwe groenten en fruit bestond, is een veganistische influencer fataal geworden. Zhanna Samsonova (39) had op haar Instagrampagina meer dan 16.000 volgers.

De Russin dronk al meer dan zes jaar geen water meer, overleven deed ze op fruitsmoothies en groentesapjes. Qua voedsel liet ze - buiten de rauwe groenten en fruit - enkel nog zonnebloempitten toe. Geregeld laste ze ook een periode van ‘droog vasten’ in, waarbij ze gedurende enkele dagen helemaal niets at of dronk.

Zelf zag Samsonova er geen kwaad in. “Ik zie mijn lichaam en mijn geest elke dag transformeren. Ik hou van mijn nieuwe zelf en keer nooit meer terug naar mijn vroegere gewoonten. Als ik leeftijdsgenoten zie, voel ik me verdrietig. Ze zien er vaak veel ouder uit door de junkfood die ze naar binnen spelen”, liet ze in aanloop naar haar veertigste verjaardag optekenen.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Minuten voor één trede

Vijftien jaar geleden schakelde de Russin over op een veganistisch dieet, waarbij ze wel nog vis en zuivelproducten tot zich nam. Gaandeweg werd ze echter steeds extremer en ging dus ook die ‘ballast’ overboord.

In de laatste weken was Samsonova zo zwak geworden dat ze bijna niet meer uit bed kwam. Het kostte haar “verschillende minuten” om één trede op de trap te nemen. Uiteindelijk stierf ze op 21 juli in een ziekenhuis in Maleisië.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Niet naar mij geluisterd”

Volgens haar moeder heeft een “cholera-achtige infectie” haar de das omgedaan. “Ik heb jarenlang gevochten om haar gezonder te doen eten. Nu ze er niet meer is, mag ook de kritiek aan haar adres stoppen. Zij heeft voor dit pad gekozen. Ik hoopte dat ze professionele hulp zou zoeken, maar ze heeft niet naar mij geluisterd.”

Ook vrienden van Samsonova probeerden haar daarvan te overtuigen, maar duidelijk tevergeefs. “Ze zag er verwilderd uit toen ik vijf maanden geleden in Sri Lanka met haar afsprak”, aldus Olga Chernyaeva. “Haar benen waren opgezwollen, het verbaasde me dat ze zich nog kon voortbewegen. Volgens mij verbeet ze de pijn.”

“Ik liet haar voor de spiegel staan en toonde foto’s van enkele jaren geleden, zodat ze met eigen ogen het verschil zou zien. Maar het was onmogelijk om tot haar door te dringen, ze was nu eenmaal heel koppig. Ik bracht haar elke ochtend fruit, iets anders at ze toch niet. Zhanna was ervan overtuigd dat de dood niet bestaat.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Coronavirus

De influencer genoot er in de voorbije zeventien jaar van om doorheen Azië te reizen. In 2021 keerde ze even terug naar Rusland en liep ze het coronavirus op. “Ik hoorde bij de groep die alle waarschuwingen in de wind sloeg, want dankzij mijn apart dieet kreeg ik zelfs nooit een verkoudheid. Nu overviel Covid-19 me toch en lag ik tien dagen ziek in bed”, schreef ze daar zelf over.

De oplossing lag - volgens haar logica - uiteraard voor de hand. “Van zodra ik startte met droog vasten voelde ik me elke dag beter worden. Het ergste is nu achter de rug. Ik heb deze ziekte overwonnen dankzij de methode waar ik zo veel kritiek voor krijg.”