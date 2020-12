Extra tests bij Pfizer en Moderna vanwege nieuwe coronavariant

Van Ranst over coronavari­ant die ook in ons land opdook: “Die kwam niet van het Verenigd Koninkrijk, maar is via Nederland bij ons geraakt"

10:30 De chaos in het Verenigd Koninkrijk neemt toe nadat steeds meer Europese landen hun grenzen sluiten voor de Britten. Dat is te wijten aan de coronavariant die er is opgedoken, een variant die meer besmettelijk zou kunnen zijn. Viroloog Marc Van Ranst sust de gemoederen bij HLN LIVE en stelt dat er regelmatig varianten of mutanten van het virus worden gevonden. Trouwens, “de mutant die we vonden in België kwam niet van het Verenigd Koninkrijk maar van Nederland”.