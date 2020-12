Extra tests bij Pfizer en Moderna vanwege nieuwe coronavariant, BioNTech zegt binnen de zes weken nieuw vaccin te kunnen produceren als virus muteert

De farmaceuten Pfizer en Moderna testen of hun coronavaccins ook effectief zijn tegen de nieuwe variant van het virus, die onder meer is opgedoken in het Verenigd Koninkrijk. Dat bericht CNN, dat zich baseert op verklaringen van de bedrijven.

De nieuwe virusvariant zou extra besmettelijk zijn en dat zorgt internationaal voor grote bezorgdheid. Veel landen, waaronder ook België, hebben het vliegverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk laten stilleggen om verspreiding van de gemuteerde versie van het virus tegen te gaan.

Bloedmonsters

Het coronavaccin dat is ontwikkeld door de Amerikaanse farmaceut Pfizer en de Duitse biotechnologiefirma BioNTech is naar alle waarschijnlijkheid ook werkzaam tegen de gemuteerde variant, zegt BioNTech-topman Ugur Sahin. Volgens hem zijn daar alvast genoeg aanwijzingen voor vanuit wetenschappelijk oogpunt.

Quote We hebben het vaccin al op ongeveer 20 andere virusvari­an­ten met andere mutaties getest. De immuunreac­tie die door ons vaccin ontstaat, heeft steeds alle virusvor­men gedeacti­veerd BioNTech-topman Ugur Sahin

Pfizer gebruikt bloedmonsters van mensen die al zijn ingeënt om te toetsen hoe effectief het vaccin is tegen de nieuwe variant. “We hebben het vaccin al op ongeveer 20 andere virusvarianten met andere mutaties getest. De immuunreactie die door ons vaccin ontstaat, heeft steeds alle virusvormen gedeactiveerd”, aldus Sahin, tevens arts en oncoloog.

Sterker

Het virus is in het huidige geval wat sterker gemuteerd, stelt Sahin. “We moeten daar nu experimentele testen mee doen. Dat zal ongeveer twee weken in beslag nemen. We hebben er echter vertrouwen in dat het werkingsmechanisme daardoor niet noemenswaardig wordt verzwakt.”

Aanpassen

Volgens Sahin kan het coronavaccin in principe ook snel aan nieuwe varianten van het virus worden aangepast, moest dat toch nodig zijn. “We zijn technisch gezien in staat om in zes weken een nieuw vaccin af te leveren”, maakt de CEO zich sterk.

Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech is gemaakt met een nieuwe techniek, waarin voor het eerst het zogeheten messenger RNA (mRNA) de hoofdrol speelt. Vaccins die de medische wetenschap tot nog toe voortbracht, waren gebaseerd op de ziekteverwekkers zelf. “In principe is het mooie aan mRNA dat we meteen kunnen beginnen met het ontwerpen van een vaccin dat de mutatie volledig nabootst”, aldus Sahin.

Volledig scherm BioNTech-topman Ugur Sahin. © AFP

Moderna

Ook Moderna verwacht dat zijn vaccin ook bescherming biedt tegen de nieuwe variant die is opgedoken in het Verenigd Koninkrijk. "We gaan de komende weken aanvullende testen uitvoeren om te kijken of we dat bevestigd kunnen krijgen", citeert CNN uit een verklaring van de farmaceut.

De EU gaf maandag groen licht voor het gebruik van het Pfizer-vaccin. Veel Europese landen willen nog voor het eind van het jaar beginnen met het inenten van burgers. In België zouden volgende week maandag de eerste bewoners van rusthuizen hun eerste prikje krijgen.

In de VS is naast het Pfizer-vaccin ook het middel van Moderna al goedgekeurd. Maandag werden daar voor het eerst ook mensen met dat vaccin ingeënt.

De kandidaatvaccins op een rijtje

