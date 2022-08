Extra heffing op gas, afschakelplan voor bedrijven en thermostaat fors lager. Zo gaat Duitsland de winter in

Eilanden­groep die tot nu toe gespaard bleef van coronavi­rus krijgt te maken met besmet­tings­golf

Het coronavirus houdt nu ook de Marshalleilanden, een eilandengroep in de Stille Oceaan, in zijn greep. In een week tijd is meer dan een tiende van de inwoners van de hoofdstad Majuro besmet met de omikronvariant. De eilandengroep met zowat 60.000 inwoners was tot voor kort een van de weinige plaatsen ter wereld waar het coronavirus nog niet was opgedoken.

15 augustus