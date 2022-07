Extra gaswinning in Noorwegen om gastoevoer op peil te houden

Van energieche­que tot 100 km/u op snelwegen en beperking van tankkaart: met deze voorstel­len willen experten Belgische koopkracht redden

Een energiecheque voor de lage middenklasse, een snelheidslimiet van 100 km per uur op de snelwegen, de ‘dertiende maand’ uitkeren in het maandloon en de tankkaart inperken of zelfs afschaffen: de acht experten die de Belgische koopkracht moeten redden, schuwen geen heilige huisjes in hun eindrapport. Een overzicht.

