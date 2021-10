Extra coronaprik voor alle Italianen vanaf januari

Besmet­tings­cij­fers gaan op veel plaatsen in Europa steil omhoog: hier is de toestand het ergst

14:51 Niet alleen in ons land zitten de coronacijfers weer in de lift. Meer dan de helft van de landen in de Europese Unie ziet het aantal besmettingen plots weer steil de hoogte in gaan. Letland zit op dit moment in de slechtste papieren. Het land noteert nooit geziene besmettingscijfers en voerde vorige week als eerste in de EU opnieuw een lockdown in. Maar er zijn nog meer plaatsen waar de situatie helemaal de verkeerde kant lijkt uit te gaan.