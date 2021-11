Extra coronaprik voor alle gevaccineerde Duitsers

Waarom krijgt de brede bevolking nog geen derde vaccin? En wat weten we al over de werkzaam­heid? 9 vragen over de booster­prik beantwoord

De ministers van Volksgezondheid hebben beslist: de boosterprik voor het zorgpersoneel komt er. Voor de brede bevolking (voorlopig) niet, want de Hoge Gezondheidsraad (HGR) ziet daar op dit moment geen wetenschappelijke ondersteuning voor. Hoe groot is de kans dat de algemene bevolking alsnog aan de beurt komt? En wat weten we eigenlijk al over de werkzaamheid van de derde coronaprik? Vaccinoloog Pierre Van Damme en Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce Vaccinatie, beantwoorden de zes meest prangende vragen.

1 november