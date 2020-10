Export van wiet moet Rwanda uit coronacrisis trekken

VS kondigen principeak­koord over kernwapen­ver­drag met Rusland aan, maar Moskou ontkent

9:31 De Verenigde Staten en Rusland hebben een "principeakkoord" bereikt over verlenging van het kernwapenbeheersingsverdrag START. Dat meldt de Amerikaanse onderhandelaar Marshall Billingslea. Volgens hem is er overeenstemming "op de hoogste niveaus" tussen de regeringen in Moskou en Washington. Rusland spreekt dat tegen.