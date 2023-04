Explosieve toename fraude en oplichting door AI-tools

Vlaamse proffen waarschu­wen voor “tsunami van propaganda” door artifi­ciële intelligen­tie: “Kan het einde van de beschaving zijn”

In een open brief vragen 1.300 internationale onderzoekers om de ontwikkeling van AI-chatbots te pauzeren. De technologie dreigt te ontsporen en zou de beschaving kunnen doen wankelen. Is artificiële intelligentie echt zo gevaarlijk? We vroegen het aan twee Vlaamse experts. “Dit opent de deur voor massale manipulatie.”