Explosies op luchthaven van Jemen bij aankomst van nieuwe eenheidsregering: minstens tien doden

Terdoodver­oor­deel­de die in 2009 executiepo­ging overleefde, bezwijkt aan coronavi­rus

14:00 Een terdoodveroordeelde gedetineerde (64) die in 2009 de executiepoging overleefde, is maandag gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Romell Broom had elf jaar geleden met een gifinjectie ter dood moeten worden gebracht wegens de ontvoering, verkrachting en moord op een 14-jarig meisje in 1984.