Explosies in Kiev, maar deze kinderen zingen uit volle borst het volkslied in hun schuilkelder

Nederland­se politie vindt ruim 100 kilo vuurwerk in huis van gezin met kleine kinderen: “Direct gevaar voor woonwijk”

De Nederlandse politie heeft in een woning in het Noord-Brabantse Werkendam ruim honderd kilo vooral heel zwaar vuurwerk aangetroffen. De opslag van de dozen vuurwerk in het huis leverde volgens de politie een direct gevaar op voor de omgeving. De woning wordt bewoond door een gezin met twee kleine kinderen en staat ook midden in een woonwijk.

9 oktober