Explosies en hevige brand in twee oliedepots in Rusland, vlakbij militaire kampen

update Kind dat bewuste­loos uit de zee werd gered na ongeluk met Japanse rondvaart­boot overleden: dodentol stijgt naar 11

Het kind dat reddingswerkers uit de zee konden redden na het ongeluk met een Japanse rondvaartboot, is overleden in het ziekenhuis. De boot was zaterdag ten westen van natuurreservaat Shiretoko bij het noordelijk eiland Hokkaido in problemen gekomen.

7:18