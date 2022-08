Explosies door brand bij opslagplaats munitie van politie Berlijn

Vrouw en twee jongens opgepakt op beschuldi­ging van brandstich­ting in Frankrijk

In Frankrijk zijn een vrouw en twee jongens opgepakt omdat ze brand hadden gesticht. De schade bleef in beide gevallen beperkt, maar in deze kurkdroge en hete zomer tillen de Franse ordediensten zwaar aan zulke feiten, temeer omdat de al erg overbelaste brandweer telkens moest uitrukken. Dat melden Franse media woensdag.

