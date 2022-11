Explosie in winkelstraat Istanbul is “achterbakse aanslag”, zegt Turkse president Erdogan: al zes doden en tientallen gewonden

De Turkse stad Istanbul is opgeschrikt door een zware explosie in een drukke winkelstraat. Daarbij vielen al zeker zes doden en 53 gewonden. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gezegd. “De daders van deze achterbakse aanslag zullen worden ontmaskerd”, zei het Turkse staatshoofd live op de televisie. Een bewakingscamera filmde het moment waarop de explosie plaatsvond, terwijl tientallen nietsvermoedende shoppers voorbij wandelen.

KIJK. Een bewakingscamera filmde de explosie terwijl tientallen nietsvermoedende shoppers voorbij wandelen

De explosie vond even na 14 uur plaats in de voetgangersstraat Istiklal in de Taksimwijk, een drukke uitgaans-, winkel- en horecawijk rondom het Taksimplein in het Europese gedeelte van de Turkse miljoenenstad. Het is een plaats waar ook veel toeristen komen.

Er zijn veel politie-, brandweer- en medische teams ter plaatse gestuurd. Het publiek is uit de omgeving verwijderd voor het politieonderzoek. Er cirkelen ook veel helikopters rond boven Istanbul.

Volgens president Erdogan vielen bij de explosie voorlopig zes doden en 53 gewonden, maar dat aantal zal mogelijk nog oplopen. Vier van de dodelijke slachtoffers stierven ter plaatse, twee anderen kwamen om het leven in het ziekenhuis.

CNN Türk schrijft dat er na de explosie paniek ontstond. Op sociale media circuleren foto’s waarop een enorme ravage te zien is en een rookwolk die opstijgt uit de straat. Ook liggen er mensen op de grond, sommigen in een poel van bloed. Andere beelden tonen hoe honderden mensen al lopend wegvluchten uit de straat.

Bompakket

Direct na de explosie gingen er geruchten dat het om een zelfmoordaanslag ging. Ook doken er video’s op waarop te zien is dat een vrouw vlak voor de knal iets achterlaat in de drukke winkelstraat. Erdogan bevestigde dat een vrouw bij de aanslag betrokken was.

“Achterbakse aanslag”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan legde in de uren na de explosie een verklaring af die live werd uitgezonden op televisie. Volgens hem is nog niet bewezen dat het om terreur gaat, maar wijst alles wel in die richting. “De daders van deze achterbakse aanslag zullen worden ontmaskerd”, zei het Turkse staatshoofd live op de televisie. “Dat onze bevolking er zeker mag van zijn dat de daders worden gestraft.”

De president zei dat het te vroeg was om zeker te zijn van een terroristisch motief maar er hangt volgens hem wel een “geur van terreur” in de lucht, waarbij hij verwees naar de eerste informatie van de gouverneur van Istanbul, Ali Yerlikaya.

Uitzendverbod

CNN Türk meldt dat Turkse media een verbod hebben gekregen om beelden van de explosie uit te zenden en om er verder over te berichten, om paniek onder de inwoners van de miljoenenstad te vermijden. Als gevolg van het uitzendverbod ondervonden sociale media zoals YouTube, Twitter en Facebook problemen in Turkije. Dat blijkt uit gegevens van Downdetector, een website die storingen opvolgt bij websites en apps.

