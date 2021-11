Explosie in militaire radar in Ecuador: autoriteiten sluiten terreuraanslag niet uit

Cocaïne is overal én vooral daar waar u het niet verwacht. Vier gebruikers aan het woord: “Op den duur nam ik een gram per dag. Ook op de schoolban­ken”

In Antwerpen is het record in beslag genomen cocaïne verbroken, en het jaar is nog niet om. De teller van het witte poeder staat nu op 100 ton. Volgens strafpleiter Walter Damen moet de focus ook liggen op de gebruiker, de motor van de drugshandel. Bij vier gebruikers leggen we ons oor te luisteren. De jongste was amper 12 toen ze haar eerste lijn snoof, een andere tikt tien gram per weekend aan. “Ik zie veertienjarigen op feestjes, onder invloed van alle soorten drugs.”

23 oktober