Een van de broers die Pizza Hut oprichtte (en concurrent werd) is overleden

12:45 Frank Carney, die samen met zijn oudere broer Dan restaurantketen Pizza Hut oprichtte, is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in een woonzorgcentrum in Wichita (Kansas), de Amerikaanse stad waar in 1958 de allereerste Pizza Hut de deuren opende.