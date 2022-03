EXPLAINER. Hoever zijn de Russische troepen al kunnen oprukken?

OVERZICHT. Russisch konvooi verspreidt zich rond Kiev en neemt posities in, WHO waarschuwt Oekraïne om ziektever­wek­kers te vernieti­gen

Het Russische leger blijft grote Oekraïense steden belegeren en houdt de bombardementen aan. Het kilometerslange Russische konvooi dat op weg was naar Kiev, is opgebroken en neemt posities rond de stad in. De VN-Veiligheidsraad komt op vraag van Moskou vandaag om 16 uur Belgische tijd samen over de vermeende productie van biologische wapens in Oekraïne. Volgens de Verenigde Naties zijn sinds het uitbreken van de oorlog naar schatting 1,9 miljoen Oekraïners ontheemd geraakt in eigen land, 2,3 miljoen mensen zijn het land ontvlucht.

13:29