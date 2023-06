Experts zullen van platform aan waterval abseilen op zoek naar Belgische Céline, beelden tonen hoe enorm dichtbegroeid het zoekgebied is

Ook vrijdag gaat de zoektocht naar de vermiste Céline (31) in Australië verder. De politie laat weten dat de zoektocht naar de Belgische zich nu focust rond de waterval van Philosopher Falls zelf. Gespecialiseerd zoek -en reddingspersoneel zal onder meer abseilen van het uitkijkplatform aan de waterval om goed in het omringende bosgebied en tussen de vegetatie eronder te zoeken. Op beelden die de politie deelt van het zoekterrein is goed te zien hoe enorm dichtbegroeid dat is. De teams staan voor een enorme uitdaging.

Toch zetten de speurders op het eiland Tasmanië alles op alles om Céline Cremer te vinden. De 31-jarige vrouw uit Luik werd het laatst gezien op 17 juni, in het plaatsje Waratah. Dat ligt op een tiental kilometer van een wandeling naar de Philosopher Falls, waar de politie denkt dat ze Céline ergens zullen vinden. Haar auto werd dinsdag teruggevonden op de parking waar de wandeling naar de waterval start. Het voertuig staat er al zeker sinds 20 juni. Diezelfde dag stuurde haar gsm voor het laatst een signaal uit.

Volledig scherm Céline Cremer. © Celine Cremer via Facebook

Politie-inspeceur Anthea Maingay bevestigt vrijdag in een nieuwe update dat de zoekacties zich nu echt rond de waterval zelf focussen, nadat eerder vooral aan en langs het wandelpad naar de waterval werd gezocht. Daarbij zullen experts van het uitkijkplatform aan de waterval abseilen. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg, zo valt op te maken uit beelden die de politie deelt van het zoekgebied. (Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm Beelden gedeeld door de Tasmaanse politie tonen hoe dichtbegroeid het zoekgebied aan de waterval is. © Tasmaanse politie

Volledig scherm Beelden gedeeld door de Tasmaanse politie tonen hoe dichtbegroeid het zoekgebied aan de waterval is. © Tasmaanse politie

Volledig scherm Beelden gedeeld door de Tasmaanse politie tonen hoe dichtbegroeid het zoekgebied aan de waterval is. © Tasmaanse politie

Vrees dat ze niet meer leeft

De inspecteur herhaalt met spijt in het hart dat ondanks dat de zoekacties naar Céline verder gaan, de politie er niet meer van uit gaat dat zij levend zal gevonden worden.

“Zoals we gisteren hebben uitgelegd, hebben we medisch advies gekregen van experten dat aangeeft dat de recente weersomstandigheden niet te overleven zijn in de tijd dat Céline er vermoedelijk aan is blootgesteld hier in de wildernis.” Het is winter in Australië en het is in het gebied bijzonder koud. Af en toe dwarrelt er sneeuw uit de lucht, constant regent het.

Volledig scherm Beeld van de zoekacties gisteren op het eiland Tasmanië naar de Belgische Céline Cremer. De zoekacties focusten vooral aan en langs het wandelpad naar de waterval. © Politiefoto

De Belgische was bij vertrek slechts voorzien op een lichte dagtocht, zei de politie eerder. Het is normaal gezien ook maar een wandeling van 45 minuten naar de Philosopher Falls. De politie vermoedt dat Céline onderweg ergens is verdwaald of misschien is uitgegleden en gevallen. Er zijn geen aanwijzingen die duiden op de betrokkenheid van een derde.

Volledig scherm Beelden gedeeld door de Tasmaanse politie tonen hoe dichtbegroeid het zoekgebied aan de waterval is. © Tasmaanse politie

Niets meer gevonden

Intussen bemoeilijken de temperaturen onder nul, de sneeuwval en de neerslag ook de opdracht van de speurders. Extra frustrerend is dat er geen nieuwe aanwijzingen worden gevonden.

“Sinds we dinsdag haar auto hebben gelokaliseerd aan de start van de wandeling naar Philosopher Falls zijn er geen verdere aanwijzingen naar Céline of bezittingen van haar teruggevonden", aldus Maingay. “Onze gedachten blijven bij de familie van Céline en we blijven ons inspannen om haar te vinden voor hen, zodat zij antwoorden kunnen krijgen tijdens deze tragische tijd.”

Volledig scherm Beeld van de zoekacties naar de Belgische Céline Cremer. © Tasmaanse politie

