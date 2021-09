Experts willen zowat 30 miljoen Britten derde coronaprik geven

"Huidig Europees terug­keersys­teem moedigt illegale migratie net aan”

13 september Het Europese terugkeerbeleid, dat erop gericht is migranten die illegaal op EU-grondgebied verblijven naar hun eigen land te laten terugkeren, is allesbehalve efficiënt. Dat stelt de Europese Rekenkamer vast in een nieuw rapport. "Het huidige terugkeersysteem van de EU kampt met inefficiënties die leiden tot het tegenovergestelde van het beoogde effect: de aanmoediging in plaats van ontmoediging van illegale migratie", luidt het.