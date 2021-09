Experts VS willen nog geen extra coronaprik voor hele bevolking

De hoofden van Amerikaanse gezondheidsdiensten hebben achter gesloten deuren kritiek geuit op het plan om volledig gevaccineerde Amerikanen deze maand nog een extra coronaprik te geven. Meerdere landen geven inwoners al zo’n ‘booster’, maar in de Verenigde Staten zeggen de toezichthouders volgens The New York Times meer tijd nodig te hebben om informatie te verzamelen en bestuderen.

De regering had aangekondigd in de week van 20 september te willen beginnen met de uitrol van boostervaccins, vooropgesteld dat toezichthouder FDA daar groen licht voor geeft. President Joe Biden zei vorige maand dat het “de bedoeling is dat iedere volwassene acht maanden na de tweede coronaprik ook een booster krijgt”. Hij verklaarde dat Amerikanen een “simpele regel” moeten onthouden: “Acht maanden na je tweede prik, haal je een boostervaccin.”

Het Witte Huis wil Amerikanen zo’n extra vaccindosis geven omdat wordt gevreesd dat de effectiviteit van coronavaccins na verloop van tijd afneemt. Het zorgt volgens Amerikaanse media voor onvrede binnen de gezondheidsdiensten dat al een datum was geprikt voordat er een aanbeveling lag over wie een extra prik zou moeten krijgen. Experts zouden zich onder druk gezet voelen en vrezen voor verwarring onder de bevolking.

Janet Woodcock van voedsel- en medicijnwaakhond FDA en Rochelle P. Walensky van het Centrum voor ziektecontrole en Preventie (CDC) hebben de coronacoördinator van het Witte Huis afgelopen week verteld dat het huidige plan nog te ambitieus is, zeggen bronnen tegen The New York Times. Het zou volgens de topvrouwen nog weken kunnen duren voordat duidelijk is wie in aanmerking moet komen voor extra prikken. Ze houden er rekening mee dat ‘boosters’ in eerste instantie alleen worden aanbevolen voor bepaalde groepen die zijn ingeënt met het vaccin van Pfizer/BioNtech.

Onderzoek

FDA-hoofd Woodcock zou in privékring hebben geklaagd dat het riskant was om al een datum te prikken voor de uitrol van boostervaccins voordat toezichthouders de kans hadden gekregen om uitvoerig onderzoek te doen. Er zou bijvoorbeeld nog worden onderzocht wat de optimale dosis is als mensen een derde keer worden ingeënt met het vaccin van Moderna. Dat bedrijf zou daar volgens een betrokkene onvoldoende informatie over hebben aangeleverd.

Er zou ook nog worden gewacht op gegevens uit Israël, dat ook al mensen een derde prik geeft, en informatie die aangeleverd moet worden door farmaceut Johnson & Johnson. Een adviesraad van de FDA komt op 17 september wel bijeen om de informatie te beoordelen die Pfizer beschikbaar heeft gesteld. Die farmaceut heeft gevraagd om boosterprikken goed te keuren voor mensen van 16 jaar en ouder.

De toezichthouder zou echter ook kunnen besluiten om extra Pfizer-doses alleen voor specifieke groepen aan te bevelen. Een gezaghebbende expert in de adviesraad waarschuwde deze week al “geen enkele overtuigende reden” te zien om al te beginnen met extra coronaprikken.