Experts voorzichtig aan de slag om ‘vliegende metro’ van walvisstaart te takelen in Nederland: “Gelukkig is het windstil”

Een groep experts is dinsdagmorgen in het Nederlandse Spijkenisse met grote voorzichtigheid begonnen om de doorgeschoten metro van het walviskunstwerk te takelen waarop hij belandde. Een uiterst precair klusje na een bijzonder bizar ongeval.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. De metro knalde bij station de Akkers in Spijkenisse, in de buurt van Rotterdam, door zijn stootblok en belandde op een kunstwerk in de vorm van een grote staart van een walvis.



Het metrostel bungelt nu nog steeds op de staart van het werk ‘Saved by a Whale’s tail’, jawel ‘Gered door een walvisstaart’. De metro hangt er ongeveer 10 meter boven de grond en het overhangende deel weegt volgens vervoerbedrijf Rotterdamse Elektrische Tram (RET) 22.000 kilo.

Ongedeerd

Voor de bestuurder van de metro liep het bizarre ongeluk gelukkig goed af: hij kon wonderbaarlijk genoeg ongedeerd zelf uit de metro stappen. Omdat er geen passagiers in de metro zaten, raakte zelfs helemaal niemand gewond bij de crash. Zodra het metrostel naar beneden is getakeld, beginnen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de politie met het onderzoek naar de oorzaak van het voorval.

Volledig scherm De voorbereidingen om de metro weg te takelen begonnen in alle vroegte. © AD

Voorbereidingen

Meerdere experts begonnen dinsdagochtend met de bergingsactie. In de ochtend is vastgesteld dat het metrostel de afgelopen nacht niet heeft bewogen.

De verwachting is dat de operatie de hele dag zal duren. De experts moeten alles uitgebreid doorspreken en er moeten eerst allerlei voorbereidingen getroffen worden om de ‘vliegende metro’ veilig naar beneden te kunnen krijgen. Twee kranen zullen dan in de middag het ontspoorde metrostel wegtakelen. Daarvoor worden hijsstroppen aangebracht om het metrovoertuig.

Gisteren werden ter voorbereiding al vier bomen gerooid, en het drassige grasveld onder het kunstwerk werd verzwaard met oprijplaten voor de zware kranen uit Rotterdam die de monsterklus moeten klaren. Ook werd een sloot gedempt om voldoende ruimte te creëren. Enkele bewoners van naastgelegen woningen hebben dinsdag uit voorzorg elders onderdak gekregen.

Volledig scherm De verwachting is dat de operatie de hele dag zal duren. © ANP

Windstil

Carly Gorter, woordvoerder van de Veiligheidsregio, zegt dat de bergers geluk hebben met het weer: “Het is bijna helemaal windstil, waardoor we veilig kunnen takelen. Het metrostel wordt in banden getakeld en als de metro in de lucht hangt wordt deze doormidden gebrand. Om te voorkomen dat alles in de brand vliegt, zal de brandweer aanwezig zijn. Als de metro uit twee stukken bestaat, worden de delen in een bak gezet die afgevoerd kan worden. Dat doen we zodat de metro niet opnieuw opgetild hoeft te worden. Het onderstel weegt namelijk al twee ton.”

Indrukwekkend

De makers van het kunstwerk - en vele anderen - zouden de metro het liefst laten liggen op de walvisstaart. Het tafereel ziet eruit alsof het regelrecht uit een film komt en zorgt voor indrukwekkende foto’s, talloze grappen en ook internationale aandacht voor Spijkenisse. Maar het leek de Veiligheidsregio niet verstandig: de metro moet dus zo snel en veilig mogelijk naar beneden.

Volledig scherm Dat veel kijkers de metro het liefst zouden laten liggen, is niet gek. Het tafereel ziet eruit alsof het regelrecht uit een film komt. © ANP

Volledig scherm © AP

Corona

De burgemeester van Nissewaard vraagt mensen om niet zelf in deelgemeente Spijkenisse te gaan kijken naar de berging van de metro. Hij wijst erop dat de actie ook online te volgen is. Foort van Oosten twittert: “Beste mensen, het zijn indrukwekkende beelden in #Spijkenisse#Nissewaard met de hangende #metro op de #walvisstaart. Maar, het wordt te druk en #Corona is ook in ons midden. U kunt de werkzaamheden live volgen via @RTV_Rijnmond. Gewoon vanuit huis.”

Ook Rijnmond Veilig roept op “NIET” te komen kijken bij de berging van het metrostel. “In verband met corona willen we drukte voorkomen. Via verschillende livestreams krijg je een beter beeld van de werkzaamheden”, zo stelt de dienst.

Volledig scherm © ANP

