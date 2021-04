Experts: “Trumps plan om eigen socialmedianetwerk te starten, is gedoemd te mislukken”

Het plan van Donald Trump om een nieuw socialmediaplatform te starten, is gedoemd te mislukken. Dat zeggen enkele communicatie-experts aan Business Insider. De ex-president wil via een nieuw socialmedianetwerk zijn aanhangers opnieuw uitbreiden nadat hij van Twitter en Facebook werd verbannen.

Twitter was jarenlang hét communicatiemiddel van de oud-president. Hij communiceerde vooral via zijn privé-account @realDonaldTrump met 90 miljoen twitteraars als volger totdat het techbedrijf dat account opschortte en later blokkeerde door Trumps rol bij de bestorming van het parlement op 6 januari.

De adviseur van Trump, Jason Miller, maakte vorige maand bekend dat de ex-president een eigen dienst op social media wil oprichten. “Dit nieuwe platform wordt groot”, voorspelde Miller. “Trump zal er tientallen miljoenen mensen mee trekken.” Volgens Miller is de dienst er over twee tot drie maanden, maar experts geloven dat het plan van Trump compleet zal mislukken.

“Onwaarschijnlijk dat het zijn aanhang zal vergroten”

“Donald Trump zegt een heleboel dingen”, zegt Peter Loge, hoofddocent aan The School of Media en Public Affairs van The George Washington University aan Business Insider. “Totdat het felbesproken socialmediaplatform niet actief is én wordt gebruikt, geloof ik niet dat het zal bestaan.”

Zelfs als Trump erin zou slagen om effectief een eigen socialmediaplatform op te richten, denken experts dat de ex-president het moeilijk zal hebben om het succes dat hij op Twitter genoot opnieuw te overstijgen of zelfs nog maar te evenaren.

“Naar mijn oordeel is het onwaarschijnlijk dat het socialmediaplatform de aanhang van Trump zal vergroten”, zegt professor Stepen A. Greyser, een marketing- en communicatiedeskundige aan the Harvard Business School. “Het is voornamelijk gericht op het behouden van bestaande volgers en niet op het uitbreiden van zijn aanhang.”

Ook wijzen experts erop dat de vaak provocerende politieke uitspraken van Trump op Twitter door het brede politieke spectrum werden gezien en gehoord en niet alleen door zijn bestaande fanbase. “Maar het platform kan natuurlijk wel een hulpmiddel zijn om contact te houden met zijn trouwe volgers”, luidt het nog.

Trump zal volgend jaar bekendmaken of hij zich in 2024 opnieuw verkiesbaar wil stellen voor het presidentschap, zo zei hij vorige maand in een interview met Fox News. Volgens de ex-president staan zijn aanhangers altijd klaar voor hem als hij zou besluiten om opnieuw mee te doen met de presidentsverkiezingen. “Als ik kijk naar elke peiling, willen ze dat ik me weer verkiesbaar stel, maar we gaan het zien”, aldus Trump.

Bekijk ook: