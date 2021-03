Experts staan voor raadsel: besmettingscijfers in Zuid-Afrika spectaculair gedaald zonder strenge lockdown

De besmettingscijfers in Zuid-Afrika zijn spectaculair gedaald, zonder hulp van vaccins of een al te strenge lockdown. Groepsimmuniteit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn, maar experts blijven toch vooral in het duister tasten. “De enige zekerheid is dat we nog steeds veel over dit virus te leren hebben”, beseft Harry Moultrie in ‘The Wall Street Journal’. Hij werkt als epidemioloog voor het Nationaal Instituut voor Overdraagbare Ziekten in Zuid-Afrika.