Experts na aanvallen van extreemrechtse vrijwilligers in Rusland: “Dit is een duidelijke Oekraïense middenvinger”

De aanvallen in de Russische regio’s Belgorod en Brjansk zijn volgens Oekraïne het werk van extreemrechtse uitgeweken Russen, “radicale neofascisten die hun land willen bevrijden van het Poetin-regime” volgens experts. Knijpt Oekraïne hier een oogje dicht om hun langverwachte lenteoffensief te starten? En zou dat effectief werken? “Het is maar de vraag of politici in het Westen hier blij mee zijn, want finaal is het een export van het militaire conflict naar Rusland.”