Expertenrapport: politie had bloedbad op basisschool Uvalde kunnen voorkomen

In het rapport staat dat de buitendeur waardoor de man, die negentien schoolkinderen en twee leraren vermoordde voor de politie hem doodschoot, binnenkwam niet op slot was. Een andere agent reed met zijn wagen met hoge snelheid over de parkeerplaats van de school toen de dader daar rondliep, maar zag hem niet. "Als de politieman langzamer had gereden of zijn wagen op het terrein had geparkeerd en te voet was verdergegaan, had hij de dader misschien gezien", aldus de rapportage.