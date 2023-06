Experten: "Rusland bagatelliseert Oekraïense successen” - Russische troepen beschieten reddingsboten met Oekraïense bejaarden en invaliden

KIJK. Nieuwe beelden tonen eerste momenten van reddings­wer­kers met 4 teruggevon­den kinderen in Colombia

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de eerste momenten tussen reddingswerkers en de 4viervermiste kinderen in Colombia. Afgelopen vrijdag vonden de reddingswerkers hen na 40 dagen in de jungle terug. Lesly (13 jaar), Soleiny (9 jaar), Tien (4 jaar) en Cristin Neriman (1 jaar) overleefden een vliegtuigcrash en dwaalden meer dan vijf weken helemaal alleen rond in het dichte oerwoud.