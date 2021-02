Expert WHO: China weigerde om “belangrijke gegevens” te delen in onderzoek naar Covid-19

Nog veel onbeant­woor­de vragen na WHO-onderzoek naar oorsprong coronavi­rus: “Virus overgedra­gen door andere soort op mens is waarschijn­lijk­ste hypothese"

9 februari De WHO-experts hebben na afloop van hun missie in de Chinese stad Wuhan, naar de oorsprong van het coronavirus, vier hypotheses naar voren geschoven. Het meest waarschijnlijke scenario is dat een dier als “tussensoort” fungeerde om het virus op de mens over te dragen. De missie van de deskundigen in China loopt deze week af, na bijna een maand. De voorlopige resultaten van het onderzoek werden voorgesteld door Liang Wannian, hoofd van de delegatie van Chinese wetenschappers, en Peter Ben Embarek, hoofd van de WHO-experts.