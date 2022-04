Expert seksueel geweld over de schokkende bekentenis van Johan Derksen: “50 jaar geleden was dit even fout als vandaag”

Derksen had het over “een jeugdzonde” en dat het “andere tijden waren”. Maar moeten we ons daarbij neerleggen? “Nee”, is Liesbeth Kennes stellig. “Dat zeiden Bart De Pauw en Harvey Weinstein ook, hé. Vroeger waren het uiteraard andere tijden, waarin onterecht veel minder zaken werden vervolgd. Ik kan best geloven dat jonge mensen dingen doen waar ze later spijt van hebben, maar een verkrachting is wel van een ander kaliber dan een jeugdzonde. Dat was vijftig jaar geleden moreel en ethisch even fout als nu. Het is tijdloos walgelijk. De manier waarop Derksen ermee omgaat, is ook ongezien. In plaats van: ‘Dit had nooit mogen gebeuren', betuigt hij geen schaamte of spijt, meer zelfs, hij zegt het op een soort triomfantelijke manier.”