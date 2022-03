Expert schat risico van beschieting op Oekraïense kerncentrale in: “Met een schietpartij alleen vernietig je de kernreactor niet”

Dertien doden bij ontplof­fing in illegale vuurwerkfa­briek in India

Bij een grote ontploffing in een illegale vuurwerkfabriek in het oosten van India zijn minstens dertien mensen, onder wie twee kinderen, omgekomen. Negen anderen raakten gewond. Het incident deed zich donderdagavond voor in het district Bhagalpur, in de deelstaat Bihar, meldde de politie vrijdag.

12:07