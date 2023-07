Expert Roger Housen zeven weken na de start van het Oekraïense tegenoffensief: “Oekraïners hollen de Russische gevechtskracht volop uit”

Hedi (22) verloor deel van schedel na politierel­len in Frankrijk: “Agenten lieten me voor dood achter”

Een Franse twintiger heeft getuigd over de ernstige verwondingen die hij begin deze maand opliep tijdens de zware rellen in Marseille. Een groep agenten sloeg de 22-jarige Hedi in elkaar en beschoot hem met rubberkogels, waardoor de jongeman nu een groot stuk van zijn schedel kwijt is. “Ze sleurden me mee naar een donker steegje en begonnen me te slaan. Sommigen deden het met hun vuisten, anderen met knuppels.”