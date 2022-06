Expert over “eerste" 3D-geprint oor: “Geen echte primeur en vooral wachten op langetermijnresultaten voordat men euforie kraait"

"Nieuw oor voor Thomas, daar verkopen wij onze meubels voor"

De ouders van Thomas Van Belle (3) willen hun zoontje zó graag een oor cadeau doen als hij wat groter is. Nu heeft hij aan de rechterkant enkel een stompje. Daarom verkopen mama en papa al hun oude spullen via de Facebook-groep 'Thomas zijn oor, daar sparen we voor'. Want een nieuw oor, dat is een ingreep waar het ziekenfonds niet in tussenkomt.

28 januari