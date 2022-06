Expert op Russische staatstelevisie is paniekzaaierij rond Derde Wereldoorlog beu en zet presentator openlijk op zijn nummer

De harde taal die de afgelopen weken en maanden te horen was op de Russische staatstelevisie rond een mogelijke nucleaire aanval en een potentiële Derde Wereldoorlog heeft zodanige proporties aangenomen, dat zelfs experten en zogezegde analisten in de uitzendingen openlijk tegengas beginnen te geven. Zo liet politicoloog Sergey Mikheyev zich afgelopen week helemaal gaan tegen de bekende presentator Vladimir Solovyov.

Solovyov is een spreekbuis van het Kremlin. Hij raakte zelf al enkele villa’s in Italië kwijt door de sancties na de Russische inval in Oekraïne en heeft dan ook geen goed woord over voor het Westen.

Ook in zijn show ‘The Evening With Vladimir Solovyov’ donderdagavond trok hij weer van leer. “Ik ben hen (het Westen, red.) zo beu”, klonk het klagend. “Als je de hele tijd leest over wat ze elke keer weer verzinnen, zoals hun nieuwe lijst met sancties. Mannen, ik ben jullie zo beu.”

Dreigende escalatie

En al snel begon hij opnieuw over een dreigende escalatie van het conflict. “Het kan me niet schelen dat onbekwame mensen de wereld proberen te regeren, maar het irriteert me als ze er zo nerveus over doen. Als je oorlog wil met ons, verklaar ons dan de oorlog, zodat we in de tegenaanval kunnen gaan.”

Volledig scherm © RV

Daarbij is niet alleen Oekraïne een doelwit, maar de hele “hysterische” NAVO. “Onze wapens zijn niet alleen ontwikkeld om tegen Oekraïne te vechten, maar voor een confrontatie met de NAVO. We zouden kunnen spuwen op wat ze allemaal naar Oekraïne sturen. Wij hebben veel krachtiger wapens. We wisten dat dit zou gebeuren. We hebben intussen alle wapens van Oekraïne vernietigd en nu is het tijd om de NAVO te demilitariseren.”

Solovyov kreeg echter onverwacht tegengas van een van zijn gasten in de studio. Die meende immers dat de oorlogsretoriek en de paniekzaaierij van het Kremlin en de staatstelevisie niet de NAVO afschrikt, maar wel een massa alledaagse Russen, die bang zijn voor een op handen zijnde nucleaire oorlog.

“Er is een stroom aan informatie, ook van onze mainstream media, over hoe eng en vreselijk alles is”, klonk het boos en ongewoon kritisch bij politicoloog Sergey Mikheyev. “Zo'n 500 keer per dag, op elk kanaal, in elke talkshow, gaat het over hoeveel meer wapens er opgestuurd worden en hoe angstwekkend die zijn.”

Volledig scherm Politicoloog Sergey Mikheyev. © RV

“De stabiliteit van een land hangt af van de stabiliteit van de publieke opinie”, fulmineerde hij. “De publieke opinie hoort dag en nacht berichten over de eigenschappen van de buitenlandse wapens en begrijpt niet wat er nu gaat gebeuren. Ze zeggen ons dat er vreselijke wapens blijven toestromen in Oekraïne en dat ze daar beloofd hebben om ze niet te gebruiken, maar het waarschijnlijk toch zullen doen. En dat dit tot de Derde Wereldoorlog zal leiden. En dan krijgen we te horen dat we kalm moeten blijven en dat alles in orde zal komen. ‘Maak je geen zorgen, er is niets om je zorgen over te maken. Er komt een nucleaire oorlog aan. Dat is alles.’”

Ongerust

En daar hield Mikheyev niet op: “Wat is dat? Is dat een normale aanpak? Is dat de manier waarop je met de publieke opinie wil omgaan? Ik denk dat dit iets is om over na te denken. Mensen worden ongerust.”

Solovyov liet zich echter niet uit het veld slaan. “En nadat we erover nagedacht hebben, zal er een nucleaire oorlog uitbreken", klonk het uitdagend.

Vorige maand waagde oud-kolonel Michail Chodarjonok het op de staatstelevisie ook al om te zeggen dat de oorlog in Oekraïne vierkant draait. Enkele dagen later maakte hij - op diezelfde staatstelevisie - plots een bocht van 180 graden. Met een duidelijke waarschuwing om de militaire macht van Rusland niet te onderschatten.