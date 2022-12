Expert na explosie van aquarium in Berlijns hotel: “Het was een tikkende tijdbom”

Het gigantisch aquarium met ongeveer 1.500 vissen, dat vorige week ontplofte, is amper twee jaar geleden gerenoveerd. Volgens een expert was de ‘Aquadom’ in het Berlijnse Radisson Collection Hotel “een tikkende tijdbom”.

Vorige week barstte het wereldberoemde Aquadom in het DomAquarée-complex aan de Karl-Liebknecht-Straße in het centrum van Berlijn. Een ramp voor de vissen die erin leefden én voor het hotel. In de cilinder - die in totaal 16 meter hoog was en een diameter van 11,5 meter had - zat ruim 1 miljoen liter water. Toch kon volgens een expert de catastrofe vermeden worden. De voormalige eigenaar van het bedrijf Schuran Seawater Equipment, Hermann Schuran, vertelt aan de Duitse krant ‘Bild’ dat de ‘Aquadom’ een “tikkende tijdbom” was.

Op videobeelden is de enorme ravage goed te zien. Door de kracht van de explosie raakten ramen en deuren beschadigd, brokstukken en de hele hotelinventaris vlogen door de knal en daaropvolgende vloedgolf tot op straat. Er is veel waterschade. Volgens getuigen lagen er “overal vissen”, verspreid tussen het puin in het gebouw en ook op straat. Volgens de politie raakten twee mensen gewond door rondvliegend glas. Zij werden met snijwonden naar het ziekenhuis gebracht.

KIJK. Miljoen liter water stroomt weg wanneer reusachtig aquarium in Berlijns hotel ontploft:

Volgens expert Schuran moest tijdens de bouw van het aquarium gemeld worden dat zoiets niet eeuwig standhoudt. De bedrijfsleider had destijds de documenten van het project op zijn bureau liggen, maar weigerde het plan uit te voeren. “Het hele aquarium had na de bouw en later na de renovatie tot 80 graden verwarmd moeten worden met een oven”, klinkt het. Hoewel het erg duur is, kunnen er stressscheuren ontstaan in het glas als het niet wordt verwarmd. “Als exploitant laat je zoiets minstens om de twee jaar inspecteren. Anders ben je nalatig”, luidt het.

De cilinder is gemaakt door het Amerikaanse Reynolds Polymer, een gespecialiseerd bedrijf dat aquariums over heel de wereld heeft gebouwd. In het contract zou er een clausule staan waarin uitvoerig wordt beschreven dat “de eigenaar en de exploitant regelmatig de staat van de structuur en de afzonderlijke onderdelen moeten controleren”.

Volledig scherm De ravage is enorm na de ontploffing. © ANP / EPA

De ‘Aquadom’ werd pas in de zomer heropend, na een 2,5 jaar durende renovatie met een kostprijs van 2,6 miljoen euro. Siliconen afdichtingen werden vervangen en het vat van 11,5 meter doorsnee werd grondig gereinigd. Onderzoek moet nu uitklaren wat er juist verkeerd is gegaan.

Volgens ‘Bild’ is de oorzaak van de explosie ‘materiaalmoeheid’. Dat is een proces waarbij materiaal onder aanhoudende druk bezwijkt. De krant stipte ook aan dat de koude misschien een factor was. Het was in Berlijn buiten zo’n -9 graden op het moment van de knal. De krant herinnert aan een incident in 2012 in de Chinese stad Shanghai, waar een haaientank in een winkelcentrum plots barstte door een combinatie van temperatuurverschillen en zwak materiaal. ‘Die Welt’ meldt dat er na een eerste inspectie mogelijk sprake is van een technisch mankement.

De ‘Aquadom’, die ‘s avonds in verschillende kleuren oplichtte, bevatte ongeveer 1.500 tropische vissen van 50 soorten. Met de bouw van de attractie was zo’n 12,8 miljoen euro gemoeid. Het hotel waar de ‘Aquadom’ stond, blijft vooralsnog gesloten. Het zal nog even duren voor alles weer opgeruimd en opgekuist is.

KIJK. Brandweer zet alles op alles om vissen te redden na ontploffing van aquarium: