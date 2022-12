Expert Emmanuel Van Lierde: “Er zijn niet echt regels voor begrafenis van emeritus-paus”

Het is nog niet duidelijk hoe er afscheid genomen zal worden van de pas overleden emeritus paus Benedictus XVI, de eerste in zeshonderd jaar die besloot om af te treden en niet tot het einde van zijn leven paus bleef. Dat zegt expert Emmanuel Van Lierde. “Het wordt een beetje afwachten wat het Vaticaan zal doen. Er zijn niet echt regels voor de begrafenis van een emeritus-paus.”

Er bestaat alleen een handboek voor de begrafenis van een actieve paus. Maar aangezien er deze keer geen conclaaf komt om een nieuwe paus te kiezen, zullen sommige rituelen niet nodig zijn.

“Dat is historisch”, aldus Vaticanist Van Lierde. “Men zal zich vermoedelijk wel op het normale draaiboek baseren, maar er een aangepaste versie van maken. Zo is er bijvoorbeeld geen rouwperiode nodig na de begrafenis in aanloop naar een conclaaf. Benedictus zal wel opgebaard worden in de Sint-Pietersbasiliek en er zal een hele periode zijn waarin mensen hem zullen kunnen groeten om afscheid te nemen. Daarna zal een begrafenis volgen. Het is afwachten of die binnen of buiten zal plaatsvinden, omdat het winter is.”

Wereldleiders

Van Lierde verwacht dat er sowieso heel wat wereldleiders en internationale figuren naar de begrafenis zullen komen. “Wellicht minder dan als het om een actieve paus zou gaan, maar hij blijft een belangrijk figuur.”

Benedictus stond bekend als ultraconservatief, maar is dat niet altijd geweest. “In het begin van zijn carrière was hij een progressief theoloog", klinkt het. “Toen hij tot bisschop benoemd werd, liep hij bijvoorbeeld rond in een hemd en das, wat toen een teken was van progressiviteit. Maar de studentenrevoltes van mei 1968 hebben hem schrik aangejaagd. Hij zag de wereld snel veranderen en daar is hij wat van in een kramp geslagen. Het deed hem van koers veranderen en steeds conservatiever worden.”

Later werd hij rechterhand van paus Johannes Paulus II en ontpopte hij zich tot “pantserkardinaal” en “waakhond van de geloofsleer”, die in conflict ging met heel wat theologen. “Hij had toen zeker het stempel van conservatief te zijn”, aldus Van Lierde.

Nog volgens Van Lierde bleef hij in de eerste plaats altijd leraar. “Hij is zijn carrière begonnen als professor en is altijd die professor gebleven”, zegt hij. “Als paus was hij vooral bekend voor zijn doorwrochte, bestudeerde teksten en publicaties. Hij was meer een leraar dan een bestuurder in de Kerk.”

Zijn stijl was ook zeer anders dan die van de huidige paus Franciscus. “Benedictus was een heel barokke paus, die teruggreep naar oude liturgie en klassieke gewaden met veel goud en brokaat. Bij Fransiscus zien we een heel eenvoudige en nederige stijl. Veel hartelijker.”

Erfenis

Zijn erfenis blijft verbonden met zijn aftreden als paus. “Dat was ongezien in de kerkgeschiedenis”, aldus Van Lierde. “Geen enkele paus voor hem heeft dat vrijwillig gedaan. Pausen stierven in het ambt. Zijn aftreden heeft echt iets nieuws gebracht. We zullen moeten zien wat zijn overlijden brengt.”

Het pontificaat van Benedictus werd overschaduwd door het wereldwijde pedofilieschandaal binnen de Katholieke Kerk. “Hij nam de dossiers als eerste paus ernstig en wilde er iets aan doen, maar kreeg het niet onder controle. Men verweet hem dat hij niet genoeg deed. Hij zette nochtans de eerste stappen in hervormingen en maakte de wetgeving strenger.”

Hoewel hij harde taal gebruikte en pleitte voor nultolerantie, werd de schaduw alleen maar groter. “Sommigen zeggen zelfs dat het meegespeeld heeft in zijn reden tot ontslag”, aldus nog Van Lierde.