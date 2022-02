Expeditie zoekt naar wrak van schip van ontdekkingsreiziger Shackleton bij Antarctica

Een Zuid-Afrikaanse ijsbreker is vertrokken voor een expeditie met als doel het wrak terug te vinden van de “Endurance”, het schip van de Britse ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton dat in 1915 door het ijs geplet werd voor de kust van Antarctica.

De expeditie “Endurance22" heeft als doel het wrak van de “Endurance” te lokaliseren, observeren en filmen, zo maakte de Falklands Maritime Heritage Trust bekend, de stichting die de expeditie organiseert. Aan boord van de ijsbreker “S.A. Agulhas II” zijn 46 bemanningsleden en 64 expeditieleden.

Antarctica oversteken

De “Endurance” vertrok eind 1914 vanop het Britse eiland Zuid-Georgië, in de zuidelijke Atlantische Oceaan, voor de Trans-Arctische Expeditie. Shackleton wilde als eerste Antarctica over het land oversteken, van de Weddellzee naar de Rosszee, via de zuidpool.

Maar in januari 1915 raakte het schip vast in het ijs in de Weddellzee. Maandenlang zat het schip gevangen, maar het bezweek uiteindelijk aan de druk van het ijs en zonk in november 1915.

Overlevers

De expeditie raakte wereldwijd bekend omdat de deelnemers het overleefden. Eerst kampeerden ze maandenlang op een ijsbank en nadat die gebroken was, konden ze met reddingssloepen een eilandje bereiken. Uiteindelijk vertrok Shackleton in een sloep met enkele anderen. Zij konden Zuid-Georgia bereiken, ruim 1.300 kilometer verderop, waarna de achterblijvers ook gered konden worden.

Makkelijk te vinden

De expeditie “Endurance22" zal naar verwachting 35 tot 45 dagen duren. De hoop is dat het schip, dat vermoedelijk op 3.000 meter diepte ligt, te kunnen lokaliseren en te filmen met onbemande onderwaterdrones.

“Vinden waar we het wrak van de ‘Endurance’ moeten zoeken is niet het probleem, want de kapitein van het schip legde de positie vast”, zo staat op de website van de Falklands Maritime Heritage Trust. “De grootste hindernis om ter plaatse te geraken en het wrak te lokaliseren, is het ijs.”

Dat ijs was ook een van de redenen waarom een vorige zoektocht naar het scheepswrak, in 2019, moest worden afgebroken zonder resultaat. Net als toen staat de hele onderneming onder leiding van de Britse poolonderzoeker John Shears.

De expeditie komt net na de honderdste herdenkingsdag van de dood van Ernest Shackleton. Hij overleed op 5 januari 1922 op Zuid-Georgia.