Exodus uit Parijs na aankondiging lockdown

REPORTAGE. Exact vijf maanden geleden sloot de horeca: “Ik draai muziek in mijn leeg café, de ziel mag niet verdwijnen”

8:59 Vandaag is het exact vijf maanden geleden dat de horeca moest sluiten. Achter al die rolluiken speelt zich iets af dat tegelijk triest en schoon is: duizenden uitbaters die hun zaak elke dag blijven soigneren. Dweiltje slaan, de tapkraan en koffiezet even laten lopen, een muziekje spelen voor niemand in het bijzonder. Of zelfs halvelings in het café gaan wonen. “De ziel mag hier niet verdwijnen.”