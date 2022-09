Exitpolls: uiterst rechtse Giorgia Meloni wint Italiaanse verkiezingen en wordt wellicht eerste vrouwelijke premier

Buitenland Alweer prominente Rus overleden in mysterieu­ze omstandig­he­den: oud-rec­tor (72) valt van trap in Moskou

Het lijstje met omgekomen prominente Russen is weer wat langer geworden. Afgelopen woensdag overleed Anatoly Gerashchenko op 72-jarige leeftijd na de val van een trap in Moskou. Gerashchenko stond jarenlang aan het hoofd van het Moscow Aviation Institute (MAI) in Moskou. De staatsuniversiteit voor luchtvaarttechnologie heeft banden met het Russische ministerie van Defensie en heeft het overlijden bevestigd. Buitenlandse media merken op dat het gaat om het zoveelste onverwachte overlijden van een hooggeplaatste Rus sinds de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari.

