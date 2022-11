Exitpolls: uiterst rechts blok rond oud-premier Netanyahu wint nipt verkiezingen Israël

Hoofd Oekraïense inlichtin­gen­dienst: “Kans is klein dat Poetin oorlog overleeft, gesprekken over opvolging zijn nu al bezig”

“De kans is klein dat Vladimir Poetin de oorlog overleeft. Er zijn nu al gesprekken aan de gang in Rusland over zijn opvolging.” Dat verklaarde Kirill Budanov, het hoofd van de Oekraïense inlichtingendienst, in een uitgebreid vraaggesprek met de militaire nieuwswebsite The War Zone. De topman had het onder meer ook over de naderende strijd om sleutelstad Cherson en de mogelijke inzet van nucleaire wapens.

31 oktober