Executie van enige vrouw in Amerikaanse dodencel toch uitgevoerd

‘Man met de hoorns’ weigert te eten in cel: hij wil enkel bio

12 januari Relschopper Jake Angeli, de man met het ontblote bovenlijf en met de hoorns uit Arizona, is zaterdag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool in Washington DC. Zijn moeder is ongerust omdat hij sindsdien weigert te eten. Haar zoon wil enkel biologisch voedsel tot zich nemen. De rechtbank ging in op die eis.