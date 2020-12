Executie Iraans-Zweedse VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali voorlopig uitgesteld

De terechtstelling van de 49-jarige Iraans-Zweedse spoedarts Ahmadreza Djalali is uitgesteld. De professor is dan toch niet overgebracht naar de beruchte gevangenis Rajaj in de buurt van de Iraanse hoofdstad Teheran, waar executies plaatsvinden. Het Iraanse regime beschuldigde Djalali in 2016 van spionage. Na een schijnproces werd de professor ter dood veroordeeld. Hij was verbonden aan het Karolinska-instituut in Stockholm en was sinds 2011 ook gastdocent aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Vorige week woensdag kreeg Djalali’s echtgenote, Vida Mehrannia, een droevig afscheidstelefoontje van haar man. Hem was meegedeeld dat hij spoedig zou worden geëxecuteerd en dat hij eerst in isolatie zou worden geplaatst in de gevangenis Evin. Op 1 december zou hij worden overgebracht naar een andere gevangenis in afwachting van zijn executie daar. Djalali’s advocaat kreeg gisteren van een Iraanse rechter te horen dat de professor nog een laatste bezoek mocht ontvangen. Maar het bevel om de ter dood veroordeelde Djalali over te brengen naar de gevangenis in Karaj, waar telkens op woensdag executies uitgevoerd worden, is uitgesteld, zo meldt Amnesty International. De gevangenis van Rajaj Shahr in Gohardasht (Karaj), op 20 kilometer van Teheran, staat bekend als de plaats waar politieke gevangenen worden opgesloten. Het Iraanse regime zou er al sinds de jaren 80 tegenstanders laten vermoorden.

De Iraans-Zweedse wetenschapper en VUB-gastdocent verblijft dus nog steeds in de Evin-gevangenis in Teheran, maar zijn situatie blijft kritiek. “Het enige wat we nu weten is dat er een uitstel is van een paar dagen. Dat is ergens een zekere opluchting, maar hij blijft nog steeds een groot risico lopen op executie”, zegt Lore Van Welden, woordvoerster van Amnesty International Vlaanderen.

In 2016 werd Ahmadreza Djalali uitgenodigd door de universiteiten van Teheran en Shiraz. Bij dat bezoek aan zijn geboorteland werd de professor opgepakt. Amper een jaar later werd hij ter dood veroordeeld wegens spionage voor de Israëlische geheime dienst Mossad. Volgens mensenrechtenorganisaties was hij een van de vele Iraniërs met dubbele nationaliteit - Djalali is ook Zweeds staatsburger - die via valse beschuldigingen worden gebruikt voor politieke doeleinden. Voor het eerst zou de Iraanse overheid dat ook in het geval van Djalali hebben toegegeven. Iran wil met name diplomaat Assadollah Asadi, die terechtstaat voor het plannen van een terreuraanslag in 2018 op een Parijs congres van de Iraanse verzetsgroep MEK, vrijkrijgen via de naderende executie van Djalali. Teheran probeert wel vaker de eigen veroordeelden uit te wisselen voor Iraanse gevangenen in andere landen.

Djalali is getrouwd en vader van een zoontje en van een tienerdochter. Zijn executie zal niet vandaag plaatsvinden, laat zijn echtgenote weten.

De mensenrechtenorganisatie en de onderwijsinstellingen waar Djalali aan verbonden is, blijven zich - vooral online - massaal mobiliseren om zijn zaak onder de aandacht te brengen en politieke contacten aan te spreken. Ze hopen Iran er zo toe te bewegen om Djalali vrij te laten, want zijn terdoodveroordeling kwam er na een oneerlijk proces. Amnesty International gaat verder niet in op speculaties over wat er achter de schermen speelt rond de dreiging om Djalali te executeren.