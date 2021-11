Executie Amerikaan (41) enkele uren voor uitvoering afgeblazen, twijfels over schuld

De executie van een Amerikaan in de staat Oklahoma is op het laatste moment afgeblazen na ophef. Er is grote twijfel of de zwarte man Julius Jones wel schuldig is aan een moord 22 jaar geleden.

De gouverneur van Oklahoma ging enkele uren voor de geplande executie in op het verzoek van onder anderen de advocaten van de ter dood veroordeelde Jones (41). Hij besloot de straf om te zetten in levenslang. Een speciale commissie had eerder al geadviseerd Jones niet te executeren en kwam later met het advies aan de gouverneur om hem gratie te verlenen, melden Amerikaanse media.

Moord

Jones werd ter dood veroordeeld voor de moord op een witte verzekeringsagent. Hij houdt al twee decennia zijn onschuld vol. De zaak heeft de aandacht getrokken van beroemdheden als Kim Kardashian en Americanfootballspeler Baker Mayfield en van activisten tegen de doodstraf.

Zijn advocaten hebben onder meer bewijs aangehaald waaruit blijkt dat de man thuis was bij zijn familie toen de moord plaatsvond. De jury had daar nooit iets over gehoord tijdens het proces jaren geleden, omdat zijn raadslieden van toen er niet dieper op ingegaan waren.

Volledig scherm Julius Jones in 2018. © AP

Opluchting

Een grote groep betogers stond buiten aan de gevangenis in McAlester, waar de man zou geëxecuteerd worden, te protesteren. Onder hen ook vrienden en familieleden. Toen ze plots het nieuws hoorden over de beslissing van de gouverneur was de opluchting groot. Velen begonnen te huilen en te juichen tegelijk.

Amanda Bass, één van de advocaten van de Amerikaan, zei in een reactie dat ze het heel jammer vond dat de gouverneur enerzijds niet de aanbeveling heeft gevolgd om Jones de kans te geven op vervroegde vrijlating. Anderzijds was ze enorm dankbaar dat hij “het niet heeft toegelaten dat een ‘onherstelbare vergissing’ zou kunnen plaatsvinden”. “Gouverneur Kevin Stitt heeft vandaag een belangrijke stap gezet richting herstel van het vertrouwen van het publiek in het strafrechtelijk systeem door ervoor te zorgen dat Oklahoma geen onschuldige man executeert”, zei ze in een verklaring.

Volledig scherm © AP

Dodelijke injectie

De vorige terechtstelling in de staat, enkele weken geleden, ging gepaard met misstanden. Bij de eerste executie in zes jaar in Oklahoma stierf John Grant door een dodelijke injectie. Volgens media zou hij meer dan twintig stuiptrekkingen hebben gehad en hebben gebraakt voordat hij stierf.

De terechtstellingen waren eerder zes jaar opgeschort nadat het drie keer mis was gegaan doordat destijds verkeerde middelen werden toegediend.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.