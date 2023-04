EXCLUSIEVE ANALYSE. "Er is maar één manier om te ontsnappen aan een uitputtingsoorlog”

Defensie-ex­pert Alexander Mattelaer waarschuwt: “Als de oorlog in Oekraïne escaleert, zit België in een kwetsbare positie”

België is niet voorbereid op het slechtste scenario, zegt defensie-professor Alexander Mattelaer (VUB/Egmont Instituut). “Als het plots tot een grensoverschrijdende escalatie komt, zitten we in een kwetsbare en zwakke positie”, waarschuwt Mattelaer in De Morgen. Volgens hem past ons land een risicovolle strategie toe.