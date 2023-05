EXCLUSIEVE ANALYSE. “Er heerst een misplaatste overwinningsroes in Europa”

De energieprijzen dalen. Bedrijven maken forse winst. Ruim een jaar na de Russische invasie in Oekraïne lijkt de schade mee te vallen. “Maar het valt eigenlijk niet mee”, waarschuwt professor internationale politiek Jonathan Holslag (VUB). In deze exclusieve analyse voor HLN voorspelt Holslag dat deze oorlog slechts het voorspel is van een veel grotere krachtmeting tussen China en de VS. En ook wij moeten ons steentje bijdragen: “Grote verschuivingen in de machtsbalans hangen af van héél veel kleine keuzes, keuzes van u en mij.”