EXCLUSIEF. “Wat hebben we gedaan om dit te verdienen?” Onze journalist is getuige van schrijnende taferelen na Russische raketaanval op markt

Zeventien doden en tientallen gewonden. De tol is loodzwaar na een raketaanval op een markt in het Oekraïense stadje Kostiantynivka. Onze journalist Arnaud De Decker was meteen ter plaatse en vertelt over de wanhoop die hij bij de slachtoffers ziet. “Ik weet niet of mijn vriendin nog leeft.”