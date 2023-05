EXCLUSIEF. Kim Gevaert op bezoek bij haar ‘SOS-metekinderen’ in Kinshasa: “Mag ik een keer op vakantie komen in België?”

Hoe Ruslands beruchtste gifmoorde­naar nu zelf getroffen lijkt door radioactie­ve stof waarmee hij oud-spion in Londen doodde

Oekraïense hackers zijn erin geslaagd om binnen te breken in de computer van Andrej Loegovoj (56). Die is bekend als Russisch parlementslid, maar vooral ook als de man die oud-spion Aleksandr Litvinenko in 2006 vermoordde in een Londens hotel. Naast gegevens over zijn financiën en het glamoureuze leven van zijn veel jongere echtgenote ligt ook zijn medisch dossier op straat. Waardoor we weten dat het gif dat hij gebruikte hemzelf nu nog fataal kan worden.