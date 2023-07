EXCLUSIEF in Marbella. Wie zijn ‘Kleine Vis’, ‘Giraf’ en ‘Chef Bandidos’: de kopstukken van de Belgische narco?

ANALYSE. Waarom schiet Poetin Russisch erfgoed aan flarden in Odesa?

De amper dertien jaar geleden heropgebouwde Transfiguratiekathedraal in Odesa is tot puin gebombardeerd door de Russen. Het is al de tweede keer in een eeuw tijd dat Moskou dit orthodoxe erfgoed vernielt. De havenstad Odesa, ontsproten aan de geest van tasarina Catharina de Grote, heeft een grote symbolische waarde voor de Russen. Maar het strategisch economisch belang is op dit moment blijkbaar groter. En er speelt nog iets.